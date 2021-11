Kai Havertz brachte die bereits für die WM qualifizierte deutsche Mannschaft gegen den 89. der Weltrangliste früh in Führung (15.). Ilkay Gündogan erhöhte mit dem Pausenpfiff per Foulelfmeter (45.+4) und kurz nach Seitenwechsel (50.). Der ehemalige BVB-Spieler Henrich Mchitarjan traf ebenfalls per Foulelfmeter zum Anschlusstreffer (59.) für die von lautstarken Fans angefeuerten Gastgeber, ehe Jonas Hofmann zum Endstand einnetzte (64.).