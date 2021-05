Wicker hat gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule Köln die Auswirkungen von Geschlechtervielfalt in den Vorständen von Sportvereinen untersucht. Für den Bereich der Bundes- und Landesverbände gibt es zwar eine entsprechende Studie noch nicht. "Aber die Erkenntnisse aus der Unternehmensforschung sowie aus unseren Studien über Sportvereine in Deutschland sowie Sportverbände in Kanada deuten darauf hin, dass eine größere Geschlechtervielfalt auch in deutschen Sportverbänden positive Wirkungen auf die Organisation haben könnte", sagt Wicker.