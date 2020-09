Dagegen werden die Bayern-Profis Niklas Süle und Leroy Sané nach langen Verletzungspausen bei der Partie am Donnerstag in Stuttgart ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben. "Wie lange die Kräfte reichen, wird man dann sehen", sagte Löw. Er werde mit Rücksicht auf die Kräfte im Spiel voraussichtlich einige Wechsel vornehmen müssen.