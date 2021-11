Es kommt nicht so oft vor, dass die Besucher nach einem Fußball-Länderspiel gar nicht nach Hause wollen. Überall in der Wolfsburger Arena stellten sich die Menschen noch einmal auf, um nach dem 9:0-Torfestival der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein ein Erinnerungsbild zu schießen. Am besten noch mit der Mannschaft im Hintergrund.