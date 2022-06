Das ZDF überträgt die beiden Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League am 7. Juni gegen England in München und am 14. Juni gegen Italien in Mönchengladbach live. Reporter gegen England ist Béla Réthy, Experte wird Gladbach-Profi und Ex-Weltmeister Christoph Kramer sein. Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein. In Mönchengladbach wird Oliver Schmidt das Spiel gegen Italien kommentieren, Experte ist der 2014er-Weltmeister Per Mertesacker. Moderation: Jochen Breyer.