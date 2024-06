Sturm der DFB-Elf - Frage der Nation: Füllkrug oder Havertz?

Ist die Sache nicht klar, wer die bessere Quote aufweist? Die Analyse der teils sehr zähen Partie gegen die Eidgenossen (1:1) , die Füllkrug mit seinem Kopfball in der Nachspielzeit rettete, förderte auch diesen Fakt zutage: Havertz hatte in dem Spiel sechs Abschlüsse, aber nur einmal entstand Torgefahr.