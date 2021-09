Ilkay Gündogan, der sich in einem persönlichen Gespräch vom angedachten Rücktritt abbringen ließ und nun wegen Müllers Fehlen gute Chancen auf seine Lieblingsposition hinter den Spitzen hat, begrüßte sogar die Tatsache, dass nach Ewigkeiten bei einer Länderspielmaßnahme wieder zwei Trainingseinheiten an einem Tag abgehalten wurden: "Das brauchen wir", sagte der 30-Jährige, der an Flick vor allem lobte: "Er weiß, wie er mit den Spielern sprechen muss."