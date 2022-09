Der Terminkalender ist vollgepackt: Auf die meisten Protagonisten warten in den nächsten Wochen 13 Spiele in Europapokal, Bundesliga und DFB-Pokal, ehe es am 14. November auf die Arabische Halbinsel in den Oman geht. Dort akklimatisiert sich die Mannschaft für vier Tage und bestreitet am 16. November einen letzten Test gegen die Nationalmannschaft des Gastgebers.