Löw wollte vor dem letzten Test des gefühlt verlorenen Länderspieljahres am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig gegen Tschechien nicht mehr zurückblicken. Ja, auch er spüre, "dass die Stimmung von außen ein bisschen anders" sei, so Löw, manche Beurteilung tue "auch weh". Aber: "Ich weiß, dass es ein schwieriger und steiniger Weg ist, auf dem man Widerstände überwinden muss." Und davon gibt es angesichts der Corona-Pandemie und der Terminhatz reichlich.