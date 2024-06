Gegen Ungarn: DFB-Elf mit Sieg sicher weiter

Da in der Gruppe C durch die Unentschieden von Dänemark und Slowenien (1:1) sowie in der Gruppe B nach dem 2:2 von Kroatien und Albanien die Gruppendritten nicht mehr auf sechs Punkte kommen können, ist Deutschland mit drei weiteren Punkten nach dem 5:1-Auftakt gegen Schottland bei einem Sieg gegen Ungarn sicher weiter.