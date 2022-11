Tatsächlich geht es Hansi Flick rund um den letzten WM-Test gegen die Auswahl des Oman an diesem Mittwoch weniger um bahnbrechende sportliche Erkenntnisse. Vielmehr setzt der Bundestrainer darauf, dass die Spieler in den Tagen in der Hauptstadt des Sultanats am Persischen Golf etwas zur Ruhe kommen und sich ein besonderer Teamgeist entwickelt, der die Nationalmannschaft durch das Turnier in Katar tragen soll. Entstehen soll der Geist von Maskat.