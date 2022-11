Moukoko, Füllkrug und Götze im WM-Kader

Am Mittag fand in Frankfurt/Main die Bekanntgabe des DFB-Kaders für die WM in Katar statt. Nicht ganz überraschend hat Bundestrainer Hansi Flick mit Nicals Füllkrug (Werder Bremen) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) zwei Neulinge in seinen 26er Kader für die Fußball-WM in Katar berufen. Dabei ist auch wieder Weltmeister-Held Mario Götze. Hansi Flick verspricht sich von Mario Götze den besonderen Moment: