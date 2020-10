Als Joachim Löw in der vergangenen Woche seinen Kader für die anstehenden Oktober-Länderspiele berief, fanden sich 29 Namen auf der Liste. Ein XXL-Aufgebot, um die Anstrengungen in der Coronakrise mit drei Spielen binnen sieben Tagen bestens zu verteilen. Als am Montagabend im Kölner Südstadion nun das erste Training stattfand, ging es doch sehr übersichtlich zu. Bundestrainer Joachim Löw und der Trainerstab begrüßten nicht einmal die Hälfte des ursprünglichen Kaders zur ersten Einheit.