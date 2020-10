Der 34 Jahre alte Kapitän der DFB-Auswahl hatte zwar auch "gute Sachen" gesehen, doch die spielten sich eben nicht in seinem Hoheitsgebiet ab. So schön anzusehen die Tore durch Timo Werner (28.), Kai Havertz (55.) und Serge Gnabry (60.) waren, so tölpelhaft wirkte das Aggieren bei den Gegentreffer von Mario Gavranovic (5. und 56.) sowie Remo Freuler (26.). Spaß vorn, Chaos hinten. Die Rückkehr zur Viererkette führte zu unvorhersehbaren Schwierigkeiten.