Doch Hansi Flick will es sich und allen 2024 beweisen, wollte so nicht abtreten. Und dem DFB fehlte der Mut an einen kompromisslosen Top-Trainer wie Tuchel ranzugehen, auch weil der bestens vernetzte und omnipräsente Watzke aufgrund seiner Ämter diese Personalie nicht mitgetragen hätte. Und da Neuendorf seinen "neuen" ersten Ansprechpartner nicht vergraulen will, sucht man jetzt verzweifelt einen oder zwei Bierhoff-Nachfolger. Und das mit zwei aufgeblähten Arbeitsgruppen: eine interne DFB-Crew ohne Impulse von außen und ein externer Expertenrat, dessen zweifellos hochqualifizierten Mitglieder in der Zeit der Bananenflanken aktiv waren.