DFB-Pokal: Zehn Frankfurter schlagen Mönchengladbach

Die Eintracht hat sich ins Achtelfinale gekämpft. Trotz langer Unterzahl - Theate flog wie auch in der Bundesliga mit Rot vom Platz - besiegten die Frankfurter harmlose Gladbacher.

Hugo Ekitiké erzielte mit einem Konter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 1:0 (45.+2). Die Mönchengladbacher glichen mit Kō Itakuras herrlichem Volleyschuss aus (48.), ehe Omar Marmoush mit seinem 2:1 in der 70. Minute die Frankurter in Ekstase versetzte.