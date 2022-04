Jill Roord (19./61.) und Tabea Waßmuth (80.) erzielten am Ostersonntag die Treffer für die Wolfsburgerinnen, die nach ihrem achten Pokaltriumph in Folge greifen. Jovana Damnjanovic (52.) hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter für die Münchnerinnen ausgeglichen, die bereits zum vierten Mal in Folge im Pokal an Wolfsburg scheiterten. Auch im Topspiel in der Frauen-Bundesliga hatten die FCB-Frauen mit 0:6 gegen Wolfsburg das Nachsehen.