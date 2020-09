Das erste Ergebnis der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde, die an diesem Wochenende ausgetragen wird, lautet 11:8. Von den neunzehn Amateurvereine ab der Regionalliga abwärts, die sich für diese Runde qualifiziert haben, nehmen nur acht das ihnen zustehende Heimrecht in Anspruch. Als letzter Klub entschloss sich der bayrische Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05, sein Heimrecht an Schalke 04 abzutreten.