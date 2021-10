Auch schwache Spiele seiner Mannschaft kommentiert Yann Sommer normalerweise eher zurückhaltend - in dieser Saison allerdings fällt dem Gladbacher Schlussmann die ausgewogene Diktion schon mal schwer. So äußerte er Mitte September nach dem 0:1 in Augsburg ungewohnt deutliche Kritik an den Teamkollegen. Und auch die jüngste Pleite in Berlin schlug Sommer hörbar aufs sonst sonnige Gemüt.