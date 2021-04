Kohfeldt machte sein Team in der Pause zur Verlängerung noch einmal lautstark heiß, doch dann schlug der Favorit eiskalt zu und ging durch Hee-Chan Hwang in der 93. Minute in Führung. Werder gab nicht auf - und Leonardo Bittencourt profitierte in der Nachspielzeit der ersten Verlängerung von einem schweren Patzer des Leipziger Abwehrrecken Dayot Upamecano - 1:1.