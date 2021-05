Gegen die von der ersten Minute an in bester Spiellaune auftretenden Dortmunder hatte Holstein Kiel, Aufstiegskandidat in der 2. Bundesliga, nie eine Chance. Giovanni Reyna sorgte mit seinen Toren in der 16. und 22. Minute früh für klare Verhältnisse. Da war der Widerstand der Kieler, die im Viertelfinale Titelverteidiger Bayern München im Elfmeterschießen ausgeschaltet hatten, praktisch schon gebrochen.