2:1 gegen FCM: Offenbach als erster Amateurklub weiter

"Es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn man immer in der ersten Runde weiterkommt", sagte Mustafa bei "Sky" über seine kuriose persönliche Serie: Mustafa hatte schon in den beiden vergangenen Jahren mit einem Außenseiterteam gegen einen Bundesligisten den Einzug in die zweite Runde geschaft: zunächst mit der SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen , danach mit Viktoria Köln gegen Werder Bremen