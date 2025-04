RB Leipzig: Mit Löw zum Pokalsieg und in die Königsklasse?

Mit Trainer Zsolt Löw will RB Leipzig in Pokal und Liga zurück auf die Erfolgswelle. Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, zeigt sich zuversichtlich.

Zsolt Löw steht dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig definitiv nur bis zum Saisonende als Interimstrainer zur Verfügung. Das bestätigte der 45-jährige Ungar bei seiner Präsentation vor dem Halbfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (20.45 Uhr/ ab 20:15 Uhr live im ZDF ) beim VfB Stuttgart

Mir war wichtig, von Anfang an festzulegen, dass ich nur sieben Wochen hier helfe und dann wieder meine Arbeit bei Red Bull weiterführe. Dann übernimmt ein neuer Trainer.

Dass er als "Feuerwehrmann" die Saisonziele von RB Leipzig mit dem Wiedereinzug in die Champions League und dem Pokalsieg retten soll, nimmt er als Herausforderung. Zsolt Löw, der am Samstagabend nach dem 0:1 der Sachsen bei Borussia Mönchengladbach angefragt worden war und keine lange Zeit zum Überlegen brauchte, sagte:

Dass mir solche Größen wie Jürgen Klopp, Oliver Mintzlaff, Marcel Schäfer und Mario Gomez diese Aufgabe zutrauen und an mich glauben, empfinde ich als große Ehre.

Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals empfängt Drittligist Arminia Bielefeld am Dienstag den amtierenden Meister Bayer Leverkusen.

Löws Vorteil: Viel Erfahrung im RB-Fußball

Zumal er den RB-Kosmos und auch Leipzig gut kennt. Bis 2018 hatte er als Co-Trainer bei den RB-Vereinen in Liefering, Salzburg und Leipzig gearbeitet. "Ich kenne noch viele Leute hier, Spieler und auch Angestellte. Es ist für mich wie ein Nachhausekommen", sagte Löw. Dass seine Mission von Erfolg gekrönt sein wird, will er nicht garantieren: "Wir können nicht zaubern... Es geht darum, an ein paar Stellschrauben zu drehen.