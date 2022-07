Was Sie zum DFB-Pokal 2022/23 wissen müssen

In der vergangenen Saison sahen die Erlöse so aus: In der ersten Runde schüttete der DFB 128.757 Euro pro Teilnehmer aus. Allerdings wird in manchen Landesverbänden ein Teil der Einnahmen an nichtqualifizierte Vereine weitergegeben. So erhalten einige Amateurvereine nicht den vollen Betrag.