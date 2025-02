2:1 gegen Werder Bremen: Bielefeld im DFB-Pokal-Halbfinale

Nächste magische Nacht in Bielefeld: Die Arminia hat mit dem SV Werder Bremen den dritten Erstliga-Klub in Folge aus dem DFB-Pokal geworfen. Dank einer abermals beherzten Leistung gewann der Drittligist gegen den haushohen Favoriten mit 2:1 und steht im Halbfinale.

Marius Wörl (35.) und der Bremer Julian Malatini mit einem Eigentor (41.) brachten die Armina 2:0 in Führung. Für Bremen war nicht mehr als Oliver Burkes Treffer (56.) drin.

Bremen behauptet sich zunächst im Hexenkessel

Dies war den Bremern aber nicht anzumerken: Sie nahmen den Kampf an, jedoch ohne zu Beginn Mittel gegen die im Pokal bei Arminia übliche Fünferkette zu finden. DSC-Keeper Jonas Kersken musste vorerst nur einmal ernsthaft eingreifen und entschärfte eine flache Flanke (11.).

Bremens Marvin Ducksch verletzt raus

Dann musste Marvin Ducksch verletzt ausgewechselt werden (30.), der Werder-Angreifer lieferte sich beim Verlassen des Platzes ein kurzes Wortgefecht mit einigen Bielefelder Fans - und plötzlich fing die Bielefelder Mannschaft an, Bremen massiv unter Druck zu setzen.

Bremens Eigentor bringt 2:0

Und es ging weiter nur in eine Richtung. Werder-Torhüter Michael Zetterer parierte einen Freistoß von Stefano Russo spektakulär (37.). Mael Corboz erzwang nach einer Flanke ein Eigentor von Malatini.

"Was ist hier los?", brüllte der Stadionsprecher gegen den Jubel an. Ganz Bielefeld glaubte nun an die nächste Sensation - und die Halbfinal-Prämie von über drei Millionen Euro.