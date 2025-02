1:0 gegen VfL Wolfsburg: RB Leipzig vierter Halbfinalist

Damit steht RB zum vierten Mal in den vorangegangenen fünf Jahren im Halbfinale. Die Diskussionen um Roses Zukunft dürften zumindest bis zum Bundesliga-Duell mit dem FSV Mainz 05 am kommenden Samstag leiser werden.

Das Tor des Abend in einem Spiel, das erst gegen Ende Fahrt aufnahm, schoss Benjamin Šeško mit einem Elfmeter in der 69. Minute.

Kaum Torchancen vor der Pause

Wolfsburgs Amoura köpft an die Latte

Seskos Elfmeter sitzt

Kurz darauf flankte Sesko im Strafraum, und der Ball erwischte den Arm des Wolfsburgers Kilian Fischer. Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt, der Videoassistent bestätigte die Entscheidung. Sesko trat an und verwandelte sicher. In einer spannenden Schlussphase hatten beide Mannschaften noch gute Gelegenheiten.

Schäfer: Gibt uns Auftrieb

Auslosung am 2. März

Das Halbfinale, für das auch Drittligist Arminia Bielefeld sowie die Bundesligisten Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart qualifiziert sind, wird am 2. März (18.45 Uhr/ARD) ausgelost. Ausgetragen wird die Runde der letzten Vier am 1. und 2. April. Das Finale steigt am 24. Mai in Berlin.