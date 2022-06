DFB-Pokal : 1860 München - BVB live im ZDF

Da am ersten Pokal-Wochenende auch der Supercup zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem DFB-Pokalsieger RB Leipzig ausgetragen wird, treten beide Klubs erst einen Monat später an. So greifen die Bayern am 31. August (20.45 Uhr) mit dem Spiel in der Kölner WM-Arena gegen der Drittligisten FC Viktoria Köln ins Geschehen ein. Die ARD überträgt live.