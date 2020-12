Er wolle, so Löw, trotz aller Kritk an dem "eingeschlagenen Weg" festhalten und diesen auch durchziehen. Er sei von seinem jungen Team absolut überzeugt. "Die Spieler brauchen Zeit, sich zu entwickeln." Im nächsten Jahr wolle er aber auf die Entwicklung schauen und dann gegebenenfalls nachjustieren und "alles Erdenkliche tun, was möglich ist". Im Moment könne er in Bezug auf das ausgemusterte Weltmeister-Trio nicht sagen, wie sich die Situation vor den nächsten Länderspielen im März darstelle.