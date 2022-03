Es ist ja nicht so, dass Hansi Flick das Prozedere einer Auslosung nicht kennt. Der 57-Jährige hat in seiner Trainerkarriere schon so manche Zeremonie miterlebt. Und so blickt er gelassen auf die Auslosung der WM-Gruppen am Freitag in Katars Hauptstadt Doha. "Wir fahren hin, werden uns die Sache angucken. Und wir werden uns auf die Aufgabe, die wir bekommen, top vorbereiten", sagte Flick nach dem Härtetest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande (1:1) in der Amsterdamer Arena, deren stimmungsvolles Publikum sich bereits in weltmeisterlicher Partylaune präsentierte.