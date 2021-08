Schon vor dem ersten Treffpunkt der DFB-Auswahl zum Neustart am Sonntagabend in Stuttgart gab der neue Bundestrainer Einblicke in einige taktische Grundsatzentscheidungen. Joshua Kimmich wird im Gegensatz zur EM wieder als Sechser im zentralen Mittelfeld spielen. "Wir sehen ihn auf der Sechs", so Flick.