Der 22-Jährige hat den Vorteil, auch über die Außenbahn oder als "falsche Neun" kommen zu können und interessant in diesem Zusammenhang, dass Flick bei zwei Spielern mit demselben Leistungsstand "tendenziell den jüngeren Spieler" bevorzugen will. Für den 32 Jahre alten Müller bedeutet das, sich vielleicht bei seiner vierten WM 2022 in Katar häufiger nur als Teilzeitarbeiter verdingen zu können.