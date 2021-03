Die meisten Spieler kennen sich zwar seit Jahren aus den unterschiedlichen Junioren-Teams des DFB, aber in dieser Konstellation haben sie noch nicht zusammengespielt. Vier Neulinge hat Trainer Stefan Kuntz für das Turnier berufen. In der Bundesliga konnte sich gut die Hälfte des Kaders in dieser Saison über den Weg laufen, sechs in der 2. Liga. Vier Spieler stehen bei Klubs im Ausland unter Vertrag.