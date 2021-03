Ein wohlfeiler Forderungskatalog. Löw will eine "leidenschaftliche Mannschaft" sehen, "die verbissen um den Sieg und Fortschritte kämpft". Auch vier Monate später hängt noch das 0:6-Debakel in Spanien der DFB-Auswahl nach. Die will diesen Rucksack, der wie Blei auch am Bundestrainer hing, am besten durch drei überzeugende Siege in der WM-Qualifikation abstreifen.