Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine Kollegen der Bundesländer forderten Feinjustierungen an diesem Konzept. Die seien unter anderem nötig, weil "die Risiken bei An- und Abreise zu Spielen ohne Lösungsvorschlag" blieben, hieß es in einer Mitteilung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Zudem sei es problematisch, dass "die nähere Ausgestaltung vor Ort den jeweiligen Gesundheitsämtern überlassen" werde, da die ohnehin schon genug zu erledigen haben.