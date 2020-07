DFL stellt Weichen für Rückkehr der Fans

Entscheidend für eine Zulassung von Zuschauern seien die lokalen Konzepte, die die Klubs unter medizinischer Begleitung und in Abstimmung mit den jeweiligen Gesundheitsbehörden in der Sommerpause erstellen sollen. Jegliche Zulassung soll immer abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen sein, an jedem Standort soll am Vortag eines Spiels die Zahl der Neuinfektionen im Zeitraum der zurückliegenden sieben Tagen zur Bewertung des "Pandemie-Levels" (hoch, mittel oder niedrig) herangezogen werden.