Der September wird ein spannender Monat für den deutschen Profi-Fußball – nicht nur, weil die neue Bundesliga-Saison beginnt. In den kommenden Wochen soll der Reformprozess im Profifußball auf Touren kommen. Dann wird sich zeigen, ob die Deutsche Fußball Liga (DFL) tatsächlich korrigierend in das System eingreift, wie ihr Geschäftsführer Christian Seifert im Frühjahr in Aussicht gestellt hatte.