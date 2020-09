In Deutschland gilt Dortmunds Youssoufa Moukoko als eines der größten Talente. In der vergangenen Saison stellte er mit 50 Toren in der U17-Bundesliga einen Rekord auf. Und in der laufenden Spielzeit traf er für die U19 des BVB in 20 Ligaspielen 34 mal und legte neun weitere Treffer auf. Der Angreifer feiert am 20. November seinen 16. Geburtstag.