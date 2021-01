Als Johannes Bitter, heute 38 Jahre alt, noch ein sehr junger Torwart war, betonte er einmal, man dürfe sich erst mit mehr als 30 Länderspielen als richtiger Nationalspieler fühlen. Auch vor diesem Hintergrund ist es höchst bemerkenswert, mit wie vielen Greenhorns die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Freitag in ihr erstes WM-Vorrundenspiel gegen Uruguay (18 Uhr, live in der ARD) startet.