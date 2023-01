Sie sind auch nötig. Ohne einen Andreas Wolff in Topform dürfte es kompliziert werden im zweiten Gruppenspiel gegen Serbien (Sonntag, 18 Uhr, ARD), in dem es nicht nur um den Gruppensieg geht. Vielmehr ist es ein vorgezogenes Endspiel um den Einzug in das Viertelfinale. Denn die DHB-Auswahl muss dafür in der Hauptrunde, in der mit Norwegen ein Mitfavorit wartet, mindestens den zweiten Platz belegen.