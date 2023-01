Deutschlands Handballer dürfen sich bei den letzten beiden Testspielen gegen Island am kommenden Wochenende jeweils auf eine volle Hütte freuen. Das Länderspiel am Samstag in Bremen (16.15 Uhr/ZDF) ist mit 8.872 Zuschauern ebenso ausverkauft wie die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/sportstudio.de) in Hannover, für die alle 10.043 Tickets verkauft wurden.