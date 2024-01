Gislasons Motto: EM-Halbfinale "genießen und Dänen ärgern"

Auf die deutschen Handballer wartet im EM-Halbfinale gegen Dänemark am Freitag (20.30 Uhr, ZDF live ) eine Herkulesaufgabe. "Die Dänen haben eine unglaubliche Breite im Kader und sind für mich die beste Mannschaft der Welt", sagte Bundestrainer Alfred Gislason am Tag vor dem Spiel: "Dänemark spielt einen phänomenalen Handball."

Dennoch sieht Gislason seine Mannschaft im Duell mit dem dreimaligen Weltmeister nicht chancenlos. "Es wird ein interessantes Spiel, in dem wir unsere beste Abwehr hinstellen müssen", so der Bundestrainer. "Wir wissen, dass wir die beste Leistung der letzten Jahre benötigen, um sie zu schlagen." Zudem betonte er die Bedeutung von Torhüter Andreas Wolff und zeichnete ihn als "besten Torhüter der Welt zusammen mit Niklas Landin" aus.

Trotz einer 24:30-Niederlage gegen Kroatien steht das DHB-Team im Halbfinale der Handball-EM. Dort wartet Weltmeister und Topfavorit Dänemark auf das deutsche Team. 25.01.2024 | 1:04 min

Niederlage gegen Kroatien abgehakt

Die Niederlage zum Hauptrundenabschluss gegen Kroatien (24:30) war im deutschen Team am Donnerstag jedenfalls kein Thema mehr. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe realisiert, dass wir hier mit Deutschland im Halbfinale stehen. Bei einem Heimturnier", berichtete Linksaußen Rune Dahmke.

Beim DHB-Team "überwiegt ganz klar die Freude und der Fokus auf das Halbfinale. Das merkt man jetzt auch in der Mannschaft, dass sich die Stimmung wieder aufbaut", so Dahmke:

Gelingt dem DHB-Team erneut der EM-Coup?

Dahmke, einer von vier verbliebenen 2016-Europameistern in der deutschen Mannschaft, hält die Ausgangslage mit der von vor acht Jahren für vergleichbar. "Wenn man möchte, gibt es einige Parallelen, aber es wird ein anderes Spiel sein", sagte der Kieler: "Wir spielen gegen das stärkste Team der Welt. Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern, um eine Chance zu haben."

ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen über die Niederlage gegen Kroatien, die Probleme in der Offensive und die Chancen im EM-Halbfinale gegen Titelfavorit Dänemark. 25.01.2024 | 3:20 min

Dänemark mit Respekt vor DHB-Team

Im jetzigen Halbfinale gegen Dänemark könnten die 20.000 Fans in der Kölner Lanxess Arena zum Faktor werden. "Die Halle kann uns beflügeln", sagt Gislason. Mit Blick auf den Gegner weiß der Bundestrainer aber auch: "Die Dänen sind so routiniert, dass ihnen die Stimmung nichts ausmachen wird."

Trotz der Favoritenrolle geht Dänemarks Coach Nikolaj Jacobsen die Aufgabe mit Respekt an. "Die deutsche Mannschaft hat im Turnier eine gute Abwehr gestellt. Andreas Wolff im Tor hat in Schlüsselmomenten seine große Klasse gezeigt", so Jacobsen. Der Trainer weiter über das deutsche Team: "Julian Köster und Juri Knorr spielen sehr gut, Kai Häfner sehr routiniert. Und sie haben mit Johannes Golla und Jannik Kohlbacher zwei der weltbesten Kreisläufer."