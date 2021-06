In Berlin geht es in der Streetball-Variante um die "Champions Trophy". Der deutsche Pokal wird in den Kategorien Männer, Frauen, U18/männlich und U18/weiblich vergeben. Mit dabei ist Svenja Brunckhorst, Kapitänin der A-Nationalmannschaft und der 3x3-Auswahl. Die 29-Jährige war am vergangenen Wochenende beim Olympia-Qualifikationsturnier in Graz/Österreich mit den deutschen 3x3-Frauen gescheitert.