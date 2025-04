Dieter Kürten - ZDF-Moderationslegende wird 90

Dieter Kürten feiert am 23. April seinen 90. Geburtstag. das aktuelle sportstudio wurde wesentlich durch ihn zur Kultsendung und er zu "Mr. Sportstudio". 23.04.2025 | 17:06 min

Marcel Reif schickt als Geburtstagsgruß eine kleine Reminiszenz. Unbedeutend sei die Wichtigkeit einer Viererkette am Tag vor dem Spiel. "Was morgen in der Begegnung geschieht, können wir nicht beeinflussen", hätte ihm Dieter Kürten immer wieder eingetrichtert, gerade als der eifrige Reif für den Reporter Kürten Fußballfakten als damaliger Assistent sammelte.

"Aber wie wir den Abend vor dem Spiel mit einem warmen Essen und einem Kaltgetränk gestalten, in entsprechender Qualität, das können wir schon beeinflussen", sagte einst Kürten und setzte zum Klassiker an. "Denn nur ein gut genährter und gutgelaunter Zeisig kann fröhlich trällern."

Rekord-Moderator des "aktuellen sportstudios"

375 Mal - so oft hat Dieter Kürten das aktuelle sportstudio des ZDF moderiert. Ein Rekord bis heute. Seine Moderationen zwischen Lässigkeit und Leichtigkeit, zwischen Seriösität und Show brachten ihm den respektvollen Beinamen "Mr. Sportstudio" ein.

Legendär seine Sendung 1971. Zu Gast: Tarzan-Darsteller Jonny Weissmüller mit Ehefrau, dazu ein Schimpanse, und der reißt Weissmüllers Frau die Perücke vor laufender Kamera vom Kopf. Kürten zwischen Charme und Schimpanse, Tarzan, Triumphen und Torwand.

Ein Schimpanse reißt Johnny Weissmüllers rau die Perücke vom Kopf. Quelle: ZDF

Kürten: "Ich habe viel Glück gehabt"

Kürten war ein Unterhalter der Herzen. Nicht ohne ernsten Hintergrund. Im Alter zwischen vier und zehn Jahren erlebt er die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg. In Duisburg geboren, einer Stadt, in der man weiß, was Arbeit bedeutet. Für ein Musikstudium fehlt das Geld. Über die Umwege Speditionskaufmann, Pressestelle eines Stahlkonzerns, kommt er zum "Düsseldorfer Mittag", einer Tageszeitung. Später sagt Kürten über sich: "Ich habe viel Glück gehabt."

1963 folgt ein Vorstellungsgespräch in den TV-Baracken von Eschborn, danach Pionier-Arbeit beim neu gegründeten ZDF, Abteilung "Wim Thoelke" mit einer Unterhaltungssendung aus Musik, Show und sportlichem Charakter. Von 1967 bis 2000 moderiert Kürten das "aktuelle sportstudio".

Eiskanal, Strandkorb, Motorrad

Auf dem Eis am Königssee schmeißt es ihn ohne Streusalz vor der Torwand, er moderiert mit einem Schluck Enzian Schnaps halbnackt aus dem Strandkorb, fährt bei einem Motorrad-Auftritt gegen die Kamera und umschifft "Pannen" 1986, als kaum ein Beitrag abzurufen war. "Wenn das so weitergeht, habe ich in fünf Minuten nichts mehr zu senden", sein Kommentar damals.

Kürten und der Glaube, daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Sein Lieblingsgast wäre, hätte er wählen dürfen, Jesus gewesen. Es wurden, eine kleine Auswahl, Pelé, Cindy Crawford, Michael Schumacher, Boris Becker, Steffi Graf und der spätere Freund Franz Beckenbauer. Ein Gebet vor jedem Auftritt, auch das gehört zu Dieter Kürten. "Lass das gelingen."

Engagement nach überlebtem Herzinfarkt

Als Dieter Kürten am 1. November 2011 einen Herzinfarkt erleidet, rettet ihn auf der Straße eine Altenpflegerin. Kürten war auf der Rückkehr von einem Kirchgang. "Ich habe den Tod überlebt", sagt er dankbar. Seine Herzschwäche hat er, typisch im Duktus eines Kürtens, "von meiner Mutter vererbt bekommen". Seitdem engagiert sich Kürten in der Deutschen Herzstiftung und gründete den Verein "Hand aufs Herz".

Beim ZDF kommt heute noch Fanpost an, für den einstigen Krawattenmann des Jahres. Einer, der Poschmann, Jauch und Steinbrecher zu Moderatoren gemacht hat. Der Reporter war, 1980, im EM-Finale zwischen Deutschland und Belgien.

Man nannte ihn schlicht den "Kaiser" und jeder wusste, wer gemeint ist. Eine Fußball-Legende und ein deutsches Denkmal ist verstorben. 08.01.2024 | 14:52 min

Kürten und Beckenbauer, zwei Freunde

Kürten traf als Fußballverrückter gegen Beckenbauer an der Torwand und ließ den Kaiser schmunzeln. "Ein Highlight für mich", sagt Kürten, der von Beckenbauer am Telefon auch mal privat veralbert wurde. "Da sagt doch der Franz, er wolle mal wieder mit einem telefonieren, der keine Ahnung vom Fußball habe." "Moment mal", sagt daraufhin Kürten, "weil wir beide ja ziemlich gläubig sind und die da oben auch eine Torwand haben, werden wir uns da bestimmt mal wiedersehen".

Eigentlich hätte jeder solch "einen Typen" wie Kürten gerne in seinem Freundeskreis. Aber das wäre dann doch des Guten zu viel, von einem, der die Freiheiten des aktuellen sportstudios noch heute als "große Möglichkeit seines Lebens" beschreibt. Dieter Kürten: Einer, wie keiner, der aus Duisburg in die Welt zog.