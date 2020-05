Dietmar Hopp stößt an seinem 80. Geburtstag am 26. April "ganz anders als geplant" an - zuhause in Walldorf mit seiner Anneliese. "Meine Frau und ich wollten mit unseren Kindern und Enkeln über ein verlängertes Wochenende nach Terre Blanche in Südfrankreich fahren, um in kleiner Runde den 80. zu feiern", sagte der SAP-Mitbegründer und Mehrheitseigner der TSG 1899 Hoffenheim.