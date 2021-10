Djokovic hatte es durch die 4:6, 4:6, 4:6-Niederlage im Finale der US Open gegen Daniil Medwedew verpasst, als erster Profi bei den Herren seit 52 Jahren alle vier wichtigen Turniere in einem Kalenderjahr, den Grand Slam, zu gewinnen. Er will Anfang November beim Masters-Turnier in Paris zurückkehren und danach noch bei den ATP Finals in Turin sowie der Davis-Cup-Endrunde antreten.