Einen Tag vor Beginn der Australian Open in Melbourne wurde Djokovics Fall in einer Dringlichkeitssitzung des Bundesgerichts verhandelt. Der Weltranglistenerste wurde dafür aus seiner Abschiebehaft in einem früheren Hotel in Melbourne in die Kanzlei seiner Anwälte gefahren. Ein Urteil sollte am Sonntag oder spätestens am Montag fallen.