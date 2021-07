Das Team Bahrain Victorious holte bei der laufenden 108. Großen Schleife bislang zwei Etappenerfolge durch Matej Mohoric (Slowenien) und Dylan Teuns (Belgien). Poels führte vor der 18. Etappe am Donnerstag zudem die Bergwertung an, auch in der Teamwertung lag Bahrain Victorious vor der letzten Pyrenäen-Etappe an der Spitze.