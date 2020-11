Rund 1000 Sportler sollen in das Dopingsystem involviert gewesen sein, alleine 15.000 Dateien seien bei den Manipulationen gelöscht und mindestens 145 Athleten dadurch geschützt worden. Bis kommenden Freitag ist die wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschobene Verhandlung angesetzt; an einem geheimen Ort in Lausanne, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Urteil wird es aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.