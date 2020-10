Erster Sieg in der neuen Champions-League-Saison für Borussia Dortmund. Der BVB gewann vor leeren Zuschauerrängen gegen Zenit St. Petersburg mit 2:0. Jadon Sancho brachte den Bundesligisten gegen einen tief stehenden Gegner per Foulelfmeter in Führung (78.), Erling Haaland machte kurz vor Schluss (90.+1) alles klar. Das erste Gruppenspiel hatte Dortmund bei Lazio Rom mit 1:3 verloren. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Mittwoch beim FC Brügge wäre der BVB wieder im Soll.