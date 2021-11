Seit acht Jahren ist Alfons Hörmann Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, bis Ende 2022 sollte seine zweite Amtszeit währen. Der 61 Jahre alte Unternehmer und CSU-Politiker ist also kein Versehen, er wurde einmal wiedergewählt. Doch nun endet seine Ära - nicht ganz freiwillig - bei der Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar.